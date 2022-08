Slovenski odbojkarji v zahvalo gasilcem poslali svoje podpisane drese

Ob najhujšem požaru v zgodovini Slovenije, ko je zagorelo na Krasu, so se naši odbojkarji ponudili, da pridejo na pomoč Civilni zaščiti. To bi pomenilo, da bi izpustili treninge, morda tudi kakšno pripravljalno tekmo, a fantje so čutili, da morajo priskočiti na pomoč. Zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne pa bi bila pomoč na terenu prenevarna, zato so se jim v Civilni zaščiti zahvalili. Reprezentanti so nato za dražbo in v zahvalo poslali svoje podpisane drese.