Slovenski odbojkarji bodo olimpijsko vozovnico lovili na januarskem turnirju

Na tekmi med slovenskimi in poljskimi odbojkarji so si olimpijsko vozovnico zagotovili gostitelji Poljaki, ki so slavili na vseh treh srečanjih in osvojili turnir. A olimpijske igre za Slovence še niso povsem prečrtane. Obstaja možnost, da jih bodo lovili še na dodatnem januarskem turnirju. Športni novinar Matic Flajšman je v Gdansku slovensko reprezentanco spremljal na vseh treh tekmah.