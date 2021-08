Slovenski olimpijci v akciji za pomoč dečku Urbanu

Urban Miroševič je dveletni deček s hudo nevrorazvojno motnjo, a kljub temu nasmejan in igriv fant. Njegovo zgodbo smo slišali pred nekaj meseci in od takrat se je marsikaj spremenilo. S pomočjo vseh vas, Fundacije za Urbana in humanitarne organizacije Palčica Pomagalčica so prišli do obetavne vsote denarja. Urbanovi starši so se v tem času povezali z mnogimi strokovnjaki po svetu. Raziskave o genski terapiji za Urbana potekajo v Avstraliji in tudi v Sloveniji, kar je izjemno pomembno za vse prihodnje generacije in otroke pri nas. Na prošnjo za pomoč Urbanu so se odzvali tudi naši olimpijci iz Tokia. Z izjemno humano gesto so se izkazali tudi naši košarkarji in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Podarili so mu nekaj, kar mu lahko reši življenje.