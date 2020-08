S podpisom izjave se odpovedujemo nakupu 5G tehnologije od kitajskega Huaweija

V Slovenijo je prišel ameriški državni sekretar Mike Pompeo. To je prvi obisk ameriškega zunanjega ministra pri nas po 23 letih. Naši politiki so nad obiskom Pompea navdušeni, ocenjujejo pa ga kot uspešnega in korektnega. V vsebinskem smislu je obisk zaznamovalo zlasti soočenje z novimi oblikami varnostnih groženj, predvsem kibernetska varnost. Ameriški državni sekretar je ob podpisu dejal, da si ZDA želijo, da pri gradnji teh omrežij ne bi mogla sodelovati podjetja, ki niso vredna zaupanja. Izjava je uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huawei.