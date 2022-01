Slovenski politiki vse bolj aktivni tudi na družbenih omrežjih

Nekoč smo kot otroci sanjali, da ko bomo veliki, bomo policisti, zdravniki in učitelji. Danes pa kar veliko mladih pravi, da bodo spletni vplivneži. In trend snemanja je že nekaj časa prisoten tudi v politiki. Primat na Instagramu ima vsekakor predsednik republike Borut Pahor. Čedalje bolj pa so priljubljeni videi nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Njegov novoletni skok v mrzlo vodo se bliža 60 tisoč ogledom.