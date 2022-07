Slovenski ponudniki elektrike dražijo električno energijo

Cene so nekateri med njimi že zvišali, nekateri prav z julijem, v povprečju za 20 do 30 odstotkov. Petrol naj bi jih še enkrat zvišal septembra, medtem ko je Gen-i kot največji trgovec napovedal zvišanje z avgustom. Višjo položnico, za katero pri Gen-i pravijo, da bo znesek na položnici višji za 18 odstotkov, bodo odjemalci videli septembra.

"Ta podražitev je prva po devetih letih. Torej devet let Gen-I ni dražil električne energije in še več: Ostajamo še vedno najcenejši. Pa tudi poskrbeli smo, predvsem z našim mednarodnim trgovanjem, da cen ne bomo dvigali dodatno do konca leta. Ko govorimo za povprečnega odjemalca v Sloveniji, bo ta dvig približno 18 odstotkov," pojasnjujejo pri Gen-I.

Kakšne so trenutne cene pri različnih ponudnikih?

Primerjali smo cene šestih največjih trgovcev električne energije: Gen-I, ki ima 29,4-odstotni tržni delež, ECE v lasti HSE, ki ima skoraj 15-odstotni tržni delež, E3 v lasti Petrola s 14-odstotnim tržnim deležem, Energije Plus v lasti HSE s skoraj 13-odstotnim tržnim deležem, Elektro Energije v lasti Petrola z 11-odstotnim tržnim deležem.

Pri Gen-I stane megavatna ura po dnevni tarifi trenutno 106 evrov, 73 evrov pa v nočnem času. Povprečno slovensko gospodinjstvo, ki šteje tri člane, tako na mesec za račun za elektriko pri Gen-I trenutno odšteje 66 evrov.