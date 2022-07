Slovenski projekt v vesolje poslal satelit Trisat-R

Slovenci v svetu nismo poznani samo po naših vrhunskih športnih dosežkih, ampak se vedno bolj uveljavljamo tudi na področju vesolja in vesoljske tehnologije. K temu močno pripomore tudi projekt Trisat. V okviru tega projekta je v vesolje že pred dvema letoma poletel slovenski satelit, a v sredo trinajst minut čez petnajsto so desetkrat dlje v vesolje poslali nanosatelit Trisat-R. Na nosilni raketi Vega-C sta slovenskemu satelitu družbo delala še italijanski in francoski, a slovenski izstopa predvsem po napredni tehnologiji Skylab, ki ji zavida celo Nasa.