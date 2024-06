Slovenski ribiči prejeli že za 3,4 milijona evrov glob, na pomoč prihaja vlada

Slovenske vlade, ena za drugo, so nas same spodbujale, naj ribarimo preko sredinske meje Piranskega zaliva, do arbitražne meje, a na koncu so nam ostale le hrvaške globe, pravijo slovenski ribiči. Glob se je nabralo že za 3,4 milijona evrov, nekatere so tudi že izvršljive. In v primeru, da bi Hrvaška začela s prisilnimi izterjavami, vlada sedaj predlaga nov mehanizem pravne pomoči za ribiče, s katerim bi jim tudi povrnila plačilo glob. A torej le v primeru izterjave, ne bo pa Slovenija glob plačevala vnaprej, kot to predlagajo v SDS. Da bi s tem dali prav Hrvaški, pravijo na kmetijskem ministrstvu.