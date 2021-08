Šport niso le zmage, pravzaprav je veliko več porazov. In ni pomembno, kolikokrat doživiš poraz – pomembno je, da se pobereš in greš naprej. To je tudi sporočilo nekdanjih in sedanjih slovenskih športnikov Klemnu Prepeliču in vsem našim košarkarjem pred tekmo z Avstralijo, ko bodo oni igrali, mi pa navijali za bronasto medaljo.