Slovenski turisti na vrhu Velebita izobesili zastavo nekdanje Jugoslavije

Slovenski turisti, ki so se med prvomajskimi prazniki mudili v Zadru, nato pa se podali še na Velebit, so si na vrhu gorskega grebena privoščili provokacijo. Na najvišjem, Vaganskem vrhu so namreč izobesili zastavo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ).

Zastavo je po poročanju Antene Zadar kmalu nato odstranil predstavnik stranke Neodvisni za Hrvaško (NHR) Elvis Gospić, ki se je ravno takrat mudil v bližini.

"Vsi gostje – tako občine kot Zadra – bi morali pokazati spoštovanje in dostojanstvo do strahot, ki jih je narod utrpel pod to isto peterokrako zvezdo," pa je ob tem dejal Mate Lukić, predsednik zadrske podružnice NHR.