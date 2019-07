Slovenski ubežnik, ki se je 18 let skrival v Avstraliji, spet svoboden

Jožo Šmita so iskali s tiralico. Na begu je bil kar 18 let.

Najstarejša tiralica proti slovenskemu državljanu je uspešno zaključena. Joža Šmit je bil na begu skoraj 18 let. Avstralski policiji se je večkrat uspel izmuzniti. Ko so ga že skoraj prijeli v Melbournu, je pobegnil v Sydney, kjer pa se je na koncu sam predal policiji. In bil v priporu nekaj več štiri mesece.

14. junija so ga na sydneyjskem letališču avstralski organi vendarle izročili slovenskim. Dan kasneje je v spremstvu naših policistov pristal na brniškem letališču, od koder so ga peljali v pripor na Povšetovi. Postopek pa se je sodno zaključil le z enim letom in pol pogojne kazni s 4-letno preizkusno dobo, ki jo je dobil zaradi spolne zlorabe otroka.

Odkorakal na prostost

Joža Šmit je oseba, za katero je bila razpisana rdeča tiralica. Z njo iščejo posameznike zaradi suma storitve hujših kaznivih dejanj. Avstralska policija je svoje državljane svarila, naj se mu ne približujejo, saj je veljal za nevarnega. Joža Šmit pa je tudi oseba, ki je v sredo izpred Okrožnega sodišča v Kranju odkorakala na svobodo.

"Izrečena mu je bila pogojna obsodba, v kateri mu je bila določena kazen leta in šestih mesecev s 4-letno poskusno dobo," je pojasnila predsednica sodiščaJanja Roblek. Ker se nobena stran ni in se tudi ne bo pritožila, je sodba nemudoma postala pravnomočna, Šmitu pa je bil s tem pripor avtomatično odpravljen. Zapora od znotraj ne bo nikoli videl, če le ne bo zopet storil kakšnega podobnega kaznivega dejanja.



Skoraj dve desetletji trajajoči beg se je Šmitu obrestoval, saj je medtem eno kaznivo dejanje spolne zlorabe že zastaralo. Z drugim, ki ni zastaralo, pa je nenadoma želel čim prej opraviti. "Obtoženi je očitno želel zadevo čim prej zaključit, zato je že na predobravnavnem naroku priznal krivdo," je povedala Roblekova. Priznal je spolno zlorabo otroka in s tožilstvom sklenil sporazum.

Če pred roko pravice ne bi pobegnil v Avstralijo, bi morda lahko dobil višjo kazen.

"Zagotovo je bila pa ena izmed okoliščin tudi ta, da je že zelo dolgo časa minilo od storitve kaznivega dejanja pa do sedaj," je povedala Janja Roblek. Še ena olajševalna okoliščina, zaradi katere je dobil le pogojno kazen, je priznanje krivde. Za to kaznivo dejanje bi po takratnem kazenskem zakoniku lahko dobil do osem let zapora.

Policiji in sodniškim kladivom se uspešno izmika nekaj čez 160 oseb, ki jih Slovenija išče z mednarodno tiralico.