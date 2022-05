Slovenski ustvarjalec na festivalu v Cannesu zmagal v kategoriji kratkih filmov

Včasih je bilo objavljanje videoposnetkov na spletu z rdeče preproge znamenitega filmskega festivala v Cannesu prepovedano, prav z videom, ustvarjenim na družabnem omrežju TikTok, ki je širjenju zabavnih videovsebin po svetu namenjeno, pa smo Slovenci na festivalu pred kratkim ne le sodelovali, ampak celo zmagali. Organizatorji festivala so po dveletnem premoru letos prvič v sodelovanju s platformo TikTok svetu predstavili umetnike, ki se na filmska platna dolgometražnih kreacij do zdaj še niso uspeli prebiti, zato so letos uvedli kategorijo tudi kratkih filmov, v kateri pa so mladi obalni umetniki, povečini uporabniki TikToka, žirijo navdušili s preprosto ljubezensko zgodbo.