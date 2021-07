Bosna in Hercegovina, 19.07.2021, 20:45 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Je že res, da obleka ne naredi človeka, a vseeno pusti pečat. In pustil ga je tudi novi veleposlanik Slovenije v Bosni in Hercegovini, Damijan Sedar, ki si je za predajo poverilnice predsedujočemu tričlanskemu predsedstvu Bosne in Hercegovine, Miloradu Dodiku, nadel narodno nošo.