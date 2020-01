Naši vojaki so prvič po slabih štirih mesecih spali doma. Iz baze v Erbilu so se v četrtek naprej odpravili na tamkajšnje letališče, nato vzleteli z redno letalsko linijo in poleteli v Turčijo. V Ankari jih je čakal falcon in jih pripeljal v Slovenijo. Od tam so odšli v vojašnico Edvarda Peperka, zatem pa se je zanje misija končala in lahko so odšli domov k svojim družinam.