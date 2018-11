Slovenskim vojakom na Norveškem razpadlo 17 parov čevljev

Slovenski vojaki so na Norveškem imeli težave z obutvijo, po naših virih je najmanj 17 parov čevljev razpadlo, saj so podplati odstopili od čevlja. Kot so nam zaupali viri, so vojakom že vnaprej dali lepilo, s pomočjo katerega bi si "popravljali" čevlje.

Slovenska vojska se že nekaj časa ukvarja z neprimerno opremo, predvsem čevlji. Kot nam je na Norveškem povedal podpolkovnik Uroš Trinko, so "se slabše odrezali zimski čevlji." Dodatno težavo je seveda povzročalo zelo mrzlo vreme, kjer so temperature padle tudi 20 stopinj pod ničlo, a ozeblin, na srečo, ni bilo. Kot smo izvedeli, je bila glavna težava z novim vojaškim čeveljem v tem, da mu je odstopil podplat oziroma rob in je voda začela pronicati v čevelj. Kakor vidite na sliki, je praktično novemu čevlju odstopil rob in del čevlja, zato je vojak vanj dobil veliko vode, ki lahko na subarktičnem podnebju in z nizkimi temperaturami povzroči veliko težav.

Najmanj 17 parom so odstopili podplati oziroma robovi na čevljih. FOTO: 24ur.com

Vojska se je na težave s podplati pripravljala vnaprej in je logistični enoti zapovedala, da s seboj na nordijsko bojišče vzamejo večjo rezervo zimskih čevljev. Zaradi podobnih težav so se soočali že na februarski vaji na Počku, čeprav so takrat bile v uporabi tudi poletne različice iste serije vojaških čevljev. Verjetno ravno zaradi teh izkušenj, težavo z odstopanjem roba in podplata na čevljih in posledično mokrimi nogami, so vojakom na subarktičnem bojišču v roke potisnili lepilo s sporočilom, da če podplat odstopi, ga naj zlepijo nazaj. Vojaki so nam tudi potarnali, da so "stari" črni zimski škornji, ki so jih imeli pred časom, veliko boljši od novih, modernejših, če ne drugega, so noge ostajale na suhem.

Vojaška vaja na Norveškem FOTO: Damjan Vodenik

Vojska se je morebitne pomanjkljivosti z opremo torej vsaj delno zavedala vnaprej, zato so kontingent na to tudi pripravili. Vojake so posebej usposobili in opremili za mraz po navodilih podpolkovnika Mihe Kuharja. "Dobili so posebne plinske kuhalnike, ki delajo pri najnižjih temperaturah, opremili smo jih z več pari rokavic iz kuhane volne, saj bodo kakšnih devet dni spali na prostem. Ozebline niso največji problem, ozebline so poškodbe, precej bolj nevarne so podhladitve. Zato jih opozarjamo tudi na prehrano in na to, da pijejo dovolj tekočin."

Vojaška vaja na Norveškem FOTO: Damjan Vodenik