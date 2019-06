'Plavajoča corsa' v Splitu: Slovencem v morje ušel avtomobil

Pred dnevi smo poročali o nespretnem lastniku škode s slovenskimi registrskimi oznakami, ki je pozabil zategniti ročno zavoro med spuščanjem gumijastega čolna v morje s pomola v Grabarju na Cresu, tako avto kot čoln pa sta nato pristala v morju. Škoda je potonila na tri metre globine.

Hrvaški mediji zdaj poročajo, da je v morju pristal še en avtomobil slovenskih registrskih tablic, in sicer ljubljanskih. Kot piše portal 24sata, so Slovenci z opel corso stali v vrsti za trajekt v pristanišču v Splitu. Ko so želeli zapustiti avto, so pozabili zategniti ročno zavoro, avtomobil pa je pristal v morju.

Na vodi je po besedah očividcev plaval nekaj minut, nato pa potonil. Domačini so ga ob obali poskušali zadržati z vrvmi, a jim je ušel. Trenutno je na kraju dogodka policija, piše Slobodna Dalmacija.