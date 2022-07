Slovensko Istro bodo vsaj do konca avgusta oskrbovali z vodo iz reke Unice

Prebivalci slovenske Istre so v torek po dolgem času lahko lažje zadihali. Ne zgolj zaradi dežja, ki je prvič padal po več mesecih, ampak tudi zato, ker so v vodarno Rižanskega vodovoda pripeljali prvi tovornjaki z vodo. A skrb, da bi pitne vode zmanjkalo, je na Obali zdaj povsem odveč, zatrjujejo pristojni. Vsaj do konca avgusta bodo namreč Slovenska vojska in prostovoljni gasilci s cisternami dovažali vodo iz reke Unice v Rižanski vodovod in tako preprečili redukcijo pitne vode za lokalne prebivalce.