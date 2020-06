Prvo uspešno zdravilo proti koronavirusu?

Od izbruha pandemije skoraj ne mine dan, ko ne bi brali o novih zdravilih v boju proti novemu koronavirusu. Tako imamo tudi v Sloveniji zdravilo, ki se po svetu uporablja za zdravljenje bolnikov s koronavirusom, ne pa tudi v Sloveniji. Gre za steroid, ki ga v medicini uporabljajo že več kot 50 let. Pojavlja pa se kup vprašanj, kako učinkovito je to zdravilo in ali imamo ključ do zmanjšanja nevarnosti res kar pri nas.