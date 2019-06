Slovesnosti ob 75. obletnici izkrcanja v Normandiji: 'Dolgujemo vam našo svobodo'

Britanska premierka Theresa May in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se na drugi dan slovensnosti ob 75 obletnici, pridružila veteranom izkrcanja na obalah Normandije oziroma dneva D, ki dandanes simbolno predstavlja začetek konca druge svetovne vojne in propada nacizma v Evropi. Ob obletnici ene najpomembnejših vojaških operacij v zgodovini človeštva se je v Normandiji zbralo na stotine veteranov druge svetovne vojne.

Na slovesnosti se je Mayeva zahvalili veteranom: "V čast nam je, da delimo ta trenutek z vami. Če obstaja dan, ko je bila odločena usoda prihodnjih generacij v Franciji, Veliki Britaniji, Evropi in svetu, je ta dan 6. junij 1944."