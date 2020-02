Slovestnost v spomin Kobeju Bryantu do solz spravila tudi legendarnega Michaela Jordana

Vsi, ki so ga poznali, spremljali, oboževali in tisti, ki so v življenju imeli priložnost deliti nepozabne trenutke, so se poslovili od Kobeja in njegove hčerke Gigi. Čustveno slovo se je odvijalo v Staples centru, v katerem zagotovo še nikoli ni bilo mogoče občutiti takšne žalosti. Vse prisotne je najprej ganil govor Vanesse Bryant, nato še solze enega največjih v košarki vseh časov Michaela Jordana.