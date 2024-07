Slovo od Anite Ogulin: Deliti srečo, pomeni biti srečen tudi sam

"Ne znam in ne zmorem živeti drugače. Skozi celotno življenje sem vrata svojega doma odprla vsem, ki so potrebovali streho nad glavo ali pomoč." V 73. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila mama tisočerih otrok, humanitarka Anita Ogulin, odločen glas tistih, ki jih je življenje vedno znova preizkušalo, tistih, ki so jih vsi drugi spregledali, vseh prezrtih, odrinjenih in osamljenih. Vrsto let je delovala kot predsednica Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, ki se je letos njej v čast preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM. Za svoje humanitarno delo je prejela številna priznanja in odlikovanja, letos tudi državno odlikovanje zlati red za zasluge. A najbolj vesela je bila sreče drugih. Smo srečni ljudje, ker so z nami srečni otroci. Deliti srečo pomeni biti srečen tudi sam," je dejala Anita pred časom. Njen nasmeh je bil nalezljiv, objemi dolgi in topli, srčno in nesebično se je za najranljivejše borila vse do konca. Človeštvo je danes izgubilo veliko prijateljico.