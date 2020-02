Počivalšek, Pivec in Tonin na pogovoru z SDS za sestavo nove vlade

Skoraj dva tedna po odstopu premierja Marjana Šarca je zmagovalec preteklih volitev Janez Janša tudi uradno začel pogovore o novi koaliciji in vladi. Na pogajanja za tesno zaprtimi vrati parlamentarnih soban stranke SDS so prišle tri povabljene poslanske skupine SMC, DeSUS in NSi. Pri Janši se je najprej zglasil Zdravko Počivalšek, uro kasneje Aleksandra Pivec in kot zadnji še Matej Tonin.

