Tudi ta teden na prepihu ostaja stranka SMC, ki Janši še vedno ne more zagotoviti vseh 10 poslanskih glasov. Na današnji izvršni odbor sta prišla tudi dva največja nasprotnika takšnega povezovanja, a posledice teh drugačnih mnenj zaenkrat še niso znane. Ali bo zaradi tega v SMC prišlo do dokončnega razkola in morda tudi do poslanskih prestopov?