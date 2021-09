SMC, med drugim, na kongresu išče rešitve o novih povezovanjih in imenu

Kaj storiti, da bomo še sedeli v parlamentu in vladi? To je glavno vprašanje SMC-ja, ki ga vodi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Vse javnomnenjske ankete jim namreč napovedujejo popoln potop. Na kongresu iščejo rešitve, tudi z novimi povezovanji in imenom. Tako so poleg članov SMC-ja prišli tudi predstavniki drugih strank, s katerimi skupaj ciljajo na novo uvrstitev v državni zbor, v katerem jih bo za sestavljanje večine verjetno potreboval SDS. Zato je zbrane nagovoril kar premier Janez Janša.