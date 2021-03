SMC vložil predlog zakona za pomilostitev mariborskih dijakov

Poslanci Stranke modernega centra so šli v akcijo, kako po nastopu njihove ministrice Simone Kustec popraviti priljubljenost v javnosti. Vložili so namreč predlog zakona, da bi dijake, ki so devetega februarja protestirali, ker so se želeli vrniti v šolske klopi, pomilostili. Tako jim ne bi bilo treba plačati kazni in obiskati sodnika. Ministrica za šolstvo je pred tem dejala, da kazni podpira in da je to korak v svet odraslosti.

