V torek so sledilci oddaje Svet na Facebooku dobili nalogo, da določijo pet besed, ki jih morata v novo pesem vključiti frontman skupine Flirt Rok Lunaček in Aleksander Pozvek. Izziv je bil še težji, saj sta imela za besedilo in uglasbitev na voljo zgolj 15 minut. No, uspelo jima je, eden je bil z izdelkom sicer bolj zadovoljen kot drugi, vi pa presodite, ali smo dobili hit pomladi.