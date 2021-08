Smo priča političnemu prebujenju mladih?

Če so rezultati na praktično vseh volitvah do sedaj pokazali, da se najmlajši volilni upravičenci najmanj udeležujejo volitev, pa bi se lahko – sodeč po minulem referendumu zakona o vodah – trend zdaj obrnil navzgor. Povprašali smo mlade in poznavalce, katere vsebine nagovarjajo starostno skupino med osemnajstim in tridesetim letom. In kako jih spodbuditi, da svoje mnenje z oddano glasovnico pokažejo tudi na volitvah.