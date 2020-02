Smo Slovenci res nespretni za volanom ali je to zgolj še eden izmed številnih mitov?

Da smo Slovenci večinoma slabi vozniki, kot smo kdaj morda prepričani, je mit. Nič slabši nismo od drugih, so na posvetu Anatomija slovenske vožnje povedali strokovnjaki. Kot je mit tudi to, da so najslabši vozniki tisti, ki imajo na avtu celjsko registrsko tablico. Ni pa mit, da se vozniki avtomobilov najbolj jezijo na kolesarje, ki so tudi najbolj ogrožena in tvegana vrsta v prometu.