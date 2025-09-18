Svet
Obvezno božičnico za vse zaposlene?
Vlada bi obvezno božičnico uvedla za vse zaposlene v Sloveniji, tako za tiste v zasebnem kot za tiste v javnem sektorju. Obvezna 14. plača pa bi se jim po predlogu izplačala v višini polovice minimalne plače, ta znesek 639 evrov pa bi bil po zgledu regresa oproščen davkov in prispevkov. V številnih evropskih državah je izplačilo božičnice, ki jo ponekod imenujejo božični bonus, drugod 13. ali 14. plača, nekaj običajnega, denimo v Italiji ali Avstriji, nujno pa jo morajo izplačati na Portugalskem, v Španiji in v Grčiji. In medtem ko idejo o obvezni božičnici podpirajo sindikalisti in zaščitniki delavcev, pa ji še naprej nasprotujejo gospodarstveniki, saj da bi na ta način bonuse prejemali, kot pravijo, tudi tisti, ki si jih ne zaslužijo.
