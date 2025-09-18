Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Svet

Obvezno božičnico za vse zaposlene?

Ljubljana, 18. 09. 2025 18.57 | Posodobljeno pred 7 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Denis Malačič , Danica Jovanović
Komentarji
0

Vlada bi obvezno božičnico uvedla za vse zaposlene v Sloveniji, tako za tiste v zasebnem kot za tiste v javnem sektorju. Obvezna 14. plača pa bi se jim po predlogu izplačala v višini polovice minimalne plače, ta znesek 639 evrov pa bi bil po zgledu regresa oproščen davkov in prispevkov. V številnih evropskih državah je izplačilo božičnice, ki jo ponekod imenujejo božični bonus, drugod 13. ali 14. plača, nekaj običajnega, denimo v Italiji ali Avstriji, nujno pa jo morajo izplačati na Portugalskem, v Španiji in v Grčiji. In medtem ko idejo o obvezni božičnici podpirajo sindikalisti in zaščitniki delavcev, pa ji še naprej nasprotujejo gospodarstveniki, saj da bi na ta način bonuse prejemali, kot pravijo, tudi tisti, ki si jih ne zaslužijo.

božičnica obvezna božičnica vlada
SORODNI ČLANKI

Vlada predlaga obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače

Obvezna neobdavčena božičnica: predvolilni bombonček ali razbremenitev plač?

Delodajalci proti obvezni božičnici, sindikati jo pozdravljajo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256