'Smo v času dražjih kreditov in visokih cen nepremičnin'

Cene stanovanj tako novih kot tudi rabljenih so se v drugem četrtletju glede na prvo četrtletju zvišale za 3,5 odstotka, glede na lansko drugo četrtletje za 15,6 odstotka, glede na leto 2015 pa za kar 72,5 odstotka. V Ljubljani se je cena še lani za kvadratni meter rabljenega stanovanja gibala pri 3400 evrih, letos se je približala že štirim tisočakom. Trenutno smo se znašli v situaciji dražjih kreditov in hkrati visokih cen, na to pravi Zoran Djukič. "V bistvu gre ta vse te težave z inflacijo in s krediti ter to vključujoč vojno. Po drugi strani vse to sili kupce s presežnimi sredstvi, da gredo v nakup po katerikoli ceni samo, da se znebijo denarja. V bistvu imamo dve zadevi: na eni strani se trg res umirja pri strankah, ki nimajo denarja in gredo v kredit, po drugi strani pa še bolj kupujejo, tisti, ki imajo denar, a se bojijo inflacije," razlaga.

Višanje obrestnih mer za stanovanjska posojila v juliju je marsikoga vzpodbudilo k nakupu nepremičnine tik pred tem. Morda je tudi to razlog, da se je prodaja stanovanjskih nepremičnin v drugem četrtletju glede na obdobje od januarja do aprila povečala za okoli tri odstotke. A glede na lansko drugo četrtletje, je bilo prodaj za desetino manj. "Realno se trg umirja in upočasnjuje, podaljšuje se sicer malo tudi interval nakupa oziroma prodaje nepremičnin, vendar pa cene še ne padajo, ker ni ponudbe," pravi Zoran Djukić iz STOJA nepremičnin.

Težko je napovedati, kako se bo trg nepremičnin gibal v prihodnje, a nasvet ni odveč. Djukić svetuje, da naj ljudje, ki so se že odločili za eno lokacijo in jo čakajo že 20 let, v primeru, da imajo presežna sredstva, pohitijo z nakupom. "Ljudem, ki so že zdaj na meji svojih dohodkov pa svetujem, da, če so že zdaj v rdečih številkah na karticah, počakajo za trenutek, da se stvari malo pokažejo, da ne gredo v drage kredite po visokih obrestnih merah in ne kupujejo predragih stvari," dodaja.

Ljudje so sicer nekoliko spremenili nakupne navade, pravi Djukić. Če so bile še pred kratkim priljubljene garsonjere in enosobna stanovanja, je zdaj povpraševanje večje po tri in štirisobnih stanovanjih ter hišah.