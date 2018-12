'Smo v državah, za katere večina ljudi še ni slišala. Iskreno, to je smešno'

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo med nenapovedanim obiskom pri ameriških vojakih v Iraku znova branil svojo odločitev o umiku ZDA iz Sirije. Ponovil je, da ZDA ne morejo biti še naprej policist sveta in da želijo zaščititi svojo državo.

FOTO: AP

Donald Trump je poudaril, da je skrajna skupina Islamska država v Siriji "skoraj poražena" ter da je mogoče oporišča v Iraku še vedno uporabiti za morebitni napad na Islamsko državo v sosednji Siriji. Zagotovil pa je, da ne namerava umakniti enot iz Iraka.

"Smo v državah, za katere večina ljudi še ni nikoli slišala. Iskreno, to je smešno," je dejal Trump. FOTO: AP

Ocenil je tudi, da je ameriška vojska "razpršena po vsem svetu". "Smo v državah, za katere večina ljudi še nikoli ni slišala. Iskreno, to je smešno," je dodal. Dodal je, da sta Turčija in Savdska Arabija pripravljeni odigrati vojaško in finančno vlogo v Siriji ter da se bodo ZDA morda "tja vrnile in pomagale". Med nekajurnim obiskom se je Trump sicer srečal z okoli sto pripadniki specialnih enot in ločeno s poveljniki. Predvideno srečanje z iraškim premierjem Adilom Abdulom Mahdijem pa je bilo odpovedano, slišala sta se po telefonu. Trump je iraškega premierja povabil na obisk v Washington, kar je ta sprejel, je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders.

V Iraku se trenutno nahaja še okoli 5000 ameriških vojakov. FOTO: AP

'Trump bi moral vedeti, kje so meje, ameriška zasedba Iraka je končana' Dodala je, da se voditelja nista srečala zaradi varnostnih razlogov, iz urada iraškega premierja pa so po navedbah Al Jazeere sporočili, da se nista mogla dogovoriti o poteku srečanja. Dodali so še, da so ZDA iraške oblasti vnaprej obvestile o Trumpovem obisku. Nekateri iraški poslanci so zahtevali sklic izredne seje parlamenta, ker da je Trump z obiskom kršil iraško suverenost, navaja Al Jazeera. "Trump bi moral vedeti, kje so meje, ameriška zasedba Iraka je končana," je dejal Sabah al Sadi, vodja parlamentarne skupine Islah, ki nasprotuje vojaški navzočnosti ZDA v državi.

Trumpovi predhodniki so sicer vojake obiskovali pogosteje kot on, prve dame pa večinoma niso nikoli vzeli s seboj. FOTO: AP