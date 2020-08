Smo v letošnji sezoni že videli zadnjo tekmo Dončića in Dragiča v ligi NBA?

Ameriko namreč pretresa nov primer policijskega nasilja nad temnopoltim moškim. Policisti so v nedeljo 7-krat ustrelili v hrbet Jacoba Blaka, ta je odpiral vrata avtomobila, ko ga je policist zgrabil za majico in začel vanj streljati, v avtu so bili trije Blakovi otroci. V Wisconsinu so izbruhnili protesti, vsaj dva človeka naj bi umrla. In prav zaradi tega so v sredo odpadle tri tekme končnice v ligi NBA, prav tako ni bilo tekme v baseballu in nogometu. Bo takšen pritisk pomagal k zmanjšanju rasnega nasilja v ZDA? Zdaj pa ni jasno niti to, ali se bo liga NBA nadaljevala.