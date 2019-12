Smog ohromil življenje v Sarajevu: omejen promet in dogajanje na prostem

Mestne oblasti v prestolnici BiH Sarajevu so sporočile, da je onesnaženje zraka v zadnjih dneh doseglo nevarne nivoje, zato so se odločili za nujne ukrepe. Prepovedali so namreč promet tovornih vozil, prav tako so odpovedani vsi dogodki na odprtem, izdano pa je tudi opozorilo prebivalcem, naj se ne zadržujejo na prostem.

Sarajevo se na pred dnevi objavljeni lestvici mest z najslabšo kakovostjo zraka na svetu znašlo povsem na vrhu. V Sarajevu so najvišji indeks AQI izmerili na območju Skenderije in ameriškega veleposlaništva, kjer je močno presegal vrednost 300. Pomembno vlogo pri onesnaževanju mesta igra tudi njegova lega, saj se nahaja v kotlini, obdano pa je z visokimi hribi. Zato nastajata zelo gosta megla in smog. V mestu so prav tako, kljub relativno nizkim temperaturam, zmanjšali moč ogrevanja stavb, še posebej tistih, ki imajo kotlovnice in uporabljajo oglje. Vlada sarajevskega kantona je sporočila, da je bila konec tedna prisotnost škodljivih delcev PM10 v zraku najmanj dvakrat, ponekod pa celo petkrat večja od 50 mikrogramov na kubični meter, kolikor je zgornja dovoljena meja v Evropski uniji. Mesto je povsem zavito v smog. FOTO: AP Kot poročajo lokalni mediji, so se razmere še dodatno poslabšale v zadnjih desetih dneh, zaradi povečanja števila visokih zgradb, ki zaustavljajo pretok zraka, uporabe starejših vozil ter povečane uporabe oglja za ogrevanje. Po zadnjem poročilu Programa ZN za okolje (UNEP), so prebivalci mesta izpostavljeni najvišji stopnji onesnaženja zraka v Evropi, napoved življenjske dobe prebivalcev v Bosni in Hercegovini pa so zmanjšali za 1,3 leta.