Smrad na Obali postaja neznosen, a občina zatrjuje, da ni strupen

Po težavah s fekalijami v morju, ki so koprsko občino doletele tik pred pričetkom turistične sezone, se prebivalci Olma in Semedele zdaj soočajo še s smradom, ki v zadnjih mesecih postaja neznosen. Šlo naj bi za vodikov sulfid, plin, ki nastaja ob bakterijski razgradnji organskih snovi in je v visokih koncentracijah za ljudi zelo strupen, a na občini občane mirijo, da nevarnosti za zdravje ni.