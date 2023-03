Smrad v Trimlinih. Župan ogorčen, vodja bioplinarne: Ni šlo za nevarno snov

Trimline v bližini Lendave je zajel močan smrad. Opazili so, da je potok Kopica obarvan v črno tekočo smrdečo snov, ki se je vila tudi po eni od njiv. Izkazalo se je, da gre za snov, ki je iztekala iz lendavske bioplinarne. Na kraj so nemudoma odhiteli gasilci, tudi kriminalisti in predstavniki civilne zaščite. Najbolj ogorčen nad dogajanjem, ker da gre za uničevanje narave in da se to ni zgodilo prvič, pa je bil lendavski župan. Vodja bioplinarne pravi, da ni šlo za nevarno snov, pač pa za prvorazredno tekoče organsko gnojilo, ki ga je nekdo namerno spustil v naravo. Neznanec naj bi nezakonito vstopil na območje bioplinarne, izklopil elektriko, nato pa z orodjem na silo odprl enega od ventilov, kar potrjuje tudi inšpekcijski nadzor.