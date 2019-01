Smrt 22-letnice pretresla New York

New York je v ponedeljek pretresla tragična nesreča 22-letne matere, ki je padla po stopnicah podzemne železnice. 22-letna Malaysia Goodson je po stopnicah nesla voziček, v katerem je bila njena eno leto stara hčerkica. Medtem se je spotaknila in skupaj z vozičkom padla v globino. Mimoidoči, ki so prihiteli na pomoč, so poklicali reševalce, ki so hudo poškodovano 22-letnico odpeljali v bolnišnico, a je tam kmalu umrla. Njena hčerka je bila pri padcu lažje poškodovana, poroča New York Times.

Nesreča je znova opozorila na težave, s katerimi se soočajo gibalno ovirani in starši z otroškimi vozički, saj je večina dostopov do podzemnih postaj njim neprilagojena.

Predstavnik newyorške podzemne železnice je sporočil, da jih je dogodek zelo pretresel. Prav tako je dodal, da se v družbi zavedajo, kako pomembno je izboljšati dostopnost, in da si že vrsto let za to tudi prizadevajo. A dejstvo je, da ima zgolj 24 odstotkov od 472 podzemnih postaj v New Yorku dostop za invalide, razkriva poročilo nadzornika mesta New York Scotta Stringerja.