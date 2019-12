Smrt na jadrnici: 'Sodbi bom verjel šele, ko ga vidim za zapahi'

Tomislavu Horvatinčiću, sicer znanemu hrvaškemu podjetniku, je obtožnica očitala, da je z brezglavo vožnjo gliserja povzročil smrt Francesca in Marinele Patella Salpietro.

Svoj gliser naj bi vozil z veliko hitrostjo in preblizu obale, nato pa silovito trčil v 12-metrsko jadrnico, ki jo je presekalo na pol. Na njej sta bila 61-letnica in 63-letnik iz Padove, ki sta bila v nesreči tako hudo poškodovana, da sta umrla. Horvatinčiću so sprva očitali tudi, da je pobegnil in ni pomagal ponesrečencema.

Horvatinčić je danes star 72 let in kot poroča 24sata.hr, naj bi po zadnji odločitvi sodišča dejansko šel za zapahe. Sin nesrečnega para sicer dvomi, da se bo to tudi zgodilo. "Sodbi bom verjel šele, ko ga vidim za zapahi," je bil jasen Federico Salpietro, ki na pravico za starše čaka že dolgih osem let.

Na prvem sojenju je bil Horvatinčić obsojen na 20 mesecev zapora, na drugem oproščen, a je bila sodba razveljavljena, zato je sledilo še tretje sojenje, kjer pa je bil obsojen na štiri leta in 10 mesecev zapora.

Smrt Italijanov sicer ni edini primer, ko se je poslovnež znašel v težavah. Že leta 1980 je povzročil prometno nesrečo v kateri je ena oseba umrla in pobegnil s kraja dogodka. Kljub materialnim dokazom in pričam je dobil le šest mesecev pogojne kazni.

Leta 1989 je zaradi njegove neprevidnosti za volanom umrla Nada Petrović. Leto po nesreči so postopek proti njemu ustavili.

Nekaj let kasneje pa je trčil v vozilo s štiričlansko družino. Tudi takrat ni bilo kazni.