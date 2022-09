Smrt ni bila posledica zamenjave identitet oseb

Notranji strokovni nadzor, kjer so med drugim preverjali posnetke varnostnih kamer, je pokazal, da so bolnika iz reševalnega vozila ločeno, enega v sedečem, drugega v ležečem položaju, prepeljali na triažo urgence, dokumentaciji obeh bolnikov pa sta bili pri tem shranjeni pod glavo enega bolnika. Ob predaji triažnemu osebju se je nato zgodila zamenjava. Bolnik, ki je kasneje umrl, je bil sprejet v zelo slabem stanju. Njegovo telo so napadle tri bakterije hkrati, trpel je za akutno ledvično odpovedjo v septičnem stanju. V bolnišnici zatrjujejo, da so ga zdravili ustrezno, na podlagi laboratorijske diagnostike, in da smrt ni posledica zamenjave. Vodstvo bolnišnice, ki torej ostaja na položaju, je popoldne predstavilo podrobnosti izrednega nadzora. Takoj po tem se je začela izredna seja sveta bolnišnice, ki je odločal o usodi vodstva.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:45 audio-control-play-line Iz SVETA: Izredni nadzor 04:12 audio-control-play-line Iz SVETA: Kaj je pokazal nadzor v SB Celje? icon-chevron-left icon-chevron-right