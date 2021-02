Po smrti dobrodelnega Toma Moora: 'Bil je junak in simbol upanja'

Britanci in milijoni ljudi po svetu se poklanjajo spominu britanskega veterana druge svetovne vojne, stotnika Toma Moora. Srčni in nesebični 100-letnik, ki je postal vzor in navdih mnogim, je izgubil svojo kratko bitko s covidom-19. Stotnika Moora je svet spoznal lansko pomlad, ko je želel med karanteno z dobrodelno hojo po vrtu zbrati tisoč funtov za britanske zdravstvene delavce. Zbral pa je neverjetnih 37 milijonov evrov. Kraljica mu je zato podelila celo naziv viteza. Britanski poslanci so se Mooru poklonili z minuto molka.

