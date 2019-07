V pisarnah družbe Facebook zaznali smrtonosen živčni strup sarin

V kalifornijskih prostorih družbe Facebook so v poštni pošiljki zaznali smrtonosen živčni strup sarin. Primer preiskuje FBI, pošiljko so odstranili v karanteno. Po nekaterih informacijah bi lahko bili v stiku s strupom dve osebi, ki ju trenutno pregleduje zdravniško osebje. Oblasti so medtem dejale, da je možno, da je bil test na sarin lažno pozitiven.

V kalifornijskih prostorih družbe Facebook, natančneje na oddelku, kjer prevzemajo poštne pošiljke, so zaznali smrtonosen živčni strup sarin. Pri sprejemanju pošiljk namreč uporabljajo napravo, ki lahko zazna nevarne substance. V stiku s strupom, ki so ga zaznali v poštni torbi, bi lahko bili dve osebi, ki pa po poročanju ameriških medijev naj ne bi kazali znakov zastrupitve. Več ljudi naj bi pregledovalo zdravniško osebje. Sarin je živčni bojni strup, v čisti obliki je brezbarvna tekočina, sicer pa zelo hlapen, brez barve in vonja. Ob izpostavljenosti lahko povzroči krče, paralizo in nazadnje tudi smrt. Primer preiskuje FBI, torbo so medtem odstranili v prostore karantene. Natančno število zaposlenih na tem oddelku še ni znano, številne stavbe v Menlo Parku pa so evakuirali. Po pregledu so jih označili za varne. Oblasti so medtem dejale, da je možno, da je bil test na sarin lažno pozitiven, tudi drugo preverjanje je namreč pokazalo negativen rezultat. Trenutno opravljajo še tretje testiranje, piše ABC News.