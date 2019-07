Smrtonosna narava: zaradi udarov strel umrlo najmanj 32 ljudi

Udari strele niso prizanesli niti bližnji zvezni državi Radžastan, kjer so morali 26 kmetijskih delavcev odpeljati v bližnjo bolnišnico na zdravljenje. Osemnajst so jih nato kmalu odpustili, osem delavk pa je ostalo v bolnišnični oskrbi.

Že v petek pa je zaradi posledic udara strele v zvezni državi Bihar umrlo devet ljudi, med njimi osem otrok. Gre za člane socialno marginalizirane skupnosti Musahar, ki živijo pod pragom revščine in so bolje znani kot lovci podgan. Na isti dan pa je v tamkajšnjem okrožju Nawada osem otrok udarec strele med igro pod drevesom preživelo.

Udari strel so sicer v Indiji zelo pogosti, predvsem v monsunskem obdobju, ki traja od junija do oktrobra. Vsako leto po vsej državi zaradi njih umre več ljudi kot zaradi drugih ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so poplave in vročinski valovi. Nedavna raziskava je pokazala, da so odgovorni za kar 40 odstotkov vseh smrti v letih 2001 in 2014. Po nekaterih ocenah je smrtnih žrtev na leto več kot 2500.