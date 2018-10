Terjal dve smrtni žrtvi, vsaj 120 poškodovanih

Tajfun je v Tokiu močno oviral promet, okoli 450.000 gospodinjstev je v japonski prestolnici in okolici ostalo brez električne energije. Močno sta ovirana tudi letalski in železniški promet.

Kot poroča BBC, je tajfun doslej terjal dve smrtni žrtvi. Po navedbah lokalnih oblasti in policije je en človek umrl v zemeljskem plazu v kraju Tottori na zahodu Japonske, drugega je v kraju Yamanashi ob vznožju gore Fuji odnesla narasla reka. Po poročanju japonske televizije NHK dva človeka še pogrešajo. Doslej je poškodovanih vsaj 120 ljudi.

Odpovedani so bili tudi številni hitri vlaki na zahodu države in v Tokiu. Kot je opozorila japonska meteorološka agencija, bi lahko tajfun zaradi močnega vetra, visokih valov in nalivov povzročil pravo katastrofo.

Nacionalne oblasti so priporočile evakuacijo za okoli 1,5 milijona ljudi. Skoraj 500.000 gospodinjstev na otokih Kjušu in Okinava je že ostalo brez elektrike.

Tajfun Trami je na tem območju nastal le mesec dni po tem, ko je Japonsko prizadel najmočnejši tajfun v zadnjih 25 letih, tajfun Jebi. Zahteval je najmanj 11 smrtnih žrtev, več kot 600 ljudi je bilo poškodovanih.