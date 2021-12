Smučišča na Balkanu že polna turistov

Tudi letošnjo smučarsko sezono zaznamujejo ukrepi in omejitve zaradi pandemije, kar pa ne odvrača smučarjev, ki te dni uživajo na belih strminah Jahorine in Bjelašnice pri Sarajevu. Na nekdanja olimpijska smučarska prizorišča v Bosni in Hercegovini že prihajajo tuji turisti, predvsem z Balkana, pa tudi Evropske unije. Kljub gneči na smučiščih jih večina pravi, da se počutijo varne, saj se gibajo na svežem zraku in kot pravijo izpolnjujejo PCT-pogoj, čeprav za zdaj za dostop do smučišč ni potreben. Uprava smučarskega središča zagotavlja, da spoštuje epidemične in druge ukrepe ter upa na rekordno zimsko turistično sezono.