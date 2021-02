Smučišča preplavili otroci iz vzhodne Slovenije. Znova dovoljeni tudi treningi

Trend padanja okužb in hitro množično testiranje nista edina razloga, zaradi katerih so smučarska središča preplavili smučarji. Za šolarje iz vzhodne Slovenije so se namreč začele zimske počitnice. Na bele strmine se je po daljšem obdobju odpiranja in zapiranja vrnilo življenje, veselje na obrazih mladih smučarjev, ki so v spremstvu staršev uživali na progah, pa se je lahko razbralo tudi skozi očala, šale in zaščitne maske. Ponovno pa so dovoljeni tudi treningi za 70 tisoč registriranih športnikov in brezkontaktna individualna vadba oziroma vadba v skupini do deset oseb.

