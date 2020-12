Smučišča se odpirajo, a občinske meje še vedno ostajajo zaprte

Ne glede na vladni načrt, po katerem bi lahko smučali šele ko bi bilo dnevno manj kot 1000 novih okužb in manj kot 1000 ljudi v hospitaliziranih, so žičničarji dobili zeleno luč za smučišča, ki imajo sedežnice in vlečnice. Smučalo se bo na Krvavcu, a bo treba do sedežnic z avtom, gondola ne bo vozila. V Kranjski Gori so že odprli vlečnico Mojca 1, v soboto pa bo smuka mogoča tudi na Mariborskem in Areškem Pohorju. Obratovala bo šestsedežnica Pisker, a le za občane Ruš, za Mariborčane pa sedežnica Sleme in oba trakova Bejbike.