Počitnice, sneg, sonce, majhno smučišče ... in nobenega smučarja

V Dolah pri Litiji najdemo smučišče, ki ponuja vse, kar je potrebno, da otroci naredijo prve zavoje in da uživajo v vsakodnevni smuki. In to le za pet evrov. A tu med počitnicami ni smučal nihče, saj je smučišče šele v torek dobilo tehnično odobritev ministrstva. A tu je še zakon, ki veleva, da morajo biti na malem smučišču, tako kot na velikem, reševalec, nadzornik in vodja obratovanja. Teh stroškov pa smučišče Dole pri Litiji ne bo zmoglo, zato se tako kot letos tudi naslednje zimske počitnice ne bo smučalo.