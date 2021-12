Sneg tudi tokrat povzročal preglavice po Sloveniji

Zdaj bi res težko rekli, da nas je presenetil, saj je le december. Je pa sneg po Sloveniji znova povzročil kar nekaj težav, a so se ga mnogi, sploh najmlajši, kljub temu zelo razveselili. Snežni dan na žalost ni minil popolnoma brez težav. O zastojih in zdrsih avtomobilov so poročali predvsem s Štajerske, o okvarah električnega omrežja s Tolminskega. In čeprav na Obali snega ni bilo, se je v Piranu in Izoli zaradi nevarnosti visokega plimovanja sinoči oglasila sirena.