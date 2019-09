Trombe nad Jadranom, sneg v Alpah

Medtem ko se je v avstrijskih, italijanskih in švicarskih Alpah meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, se je ob močnejših nevihtah vzdolž Jadranske obale, predvsem na morju južne Istre in pri Korčuli, ta konec tedna razvilo več vodnih tromb. Gre za pojav, ki je še posebej značilen za jesenski čas, ko je morje še toplo, obenem pa so vse pogostejši prodori hladnega zraka.

Če nevihte poleti nastajajo predvsem nad kopnim, se s prihodom jeseni glavno dogajanje preseli nad morje. Ko hladen zrak pride nad toplo morsko površino, se lahko zračni tlak na manjšem območju toliko zniža, da se pojavi vrtinčast sesalec, ki vase vleče morske kapljice. Sprva je vrtinec še neviden, ko vase posrka zadostne količine vlage pa dobi svojo značilno lijakasto obliko. Vodne trombe so pogoste predvsem nad srednjim in južnim Jadranom, nastale pa so se tudi že pri nas.Včeraj so jih lahko opazovali z obale južne Istre in s Korčule.

Te lepotice se najpogosteje pojavljajo v skupinah in spominjajo na tornade, le da so njihovi vetrovi precej manj uničujoči. Hitrost vetra v njej dosega do okoli 80 kilometrov na uro, kar povzroča težave predvsem plovilom na morju, ob stiku s kopnim pa običajno hitro oslabi. Kljub temu lahko polomi kakšno drevo, odkrije streho in povzroči nekaj škode.

Sneg v Alpah Dotok občutno hladnejšega zraka iznad severnega Atlantika je v avstrijske, italijanske in švicarske Alpe prinesel sneg. Ta je pobelil lege nad okoli 1500 metrov nadmorske višine. Belo odejo so tako dobila tudi nekatera smučarska središča. Nad okoli 2000 metrov nadmorske višine je marsikje že zapadlo od 15 do 25 centimetrov snega, višje seveda še nekoliko več, v prihodnjih urah se bo snežna odeja še odebelila in bo po najvišjih vrhovih presegla pol metra. Tako je zjutraj snežilo v italijanskem Livignu na nadmorski višini okoli 1800 metrov:

