Sneg zapadel vse do nižin, a se tam ne bo dolgo zadržal

Ne alkohol, novi sovražnik na cestah je marsikje sneg, ki sicer na srečo ni povzročil večjih težav. Cestnih služb tokrat ni presenetil, je pa, predvsem v zgodnjih jutranjih urah, povzročil nekaj nevšečnosti. Budilke so tako prvi delovni dan v tednu pri marsikomu zazvonile nekoliko bolj zgodaj in začelo se je kidanje parkirišč in balkonov ter čiščenje avtomobilov. Kako smo se soočali s prvo pošiljko snega, ki je zapadel vse do nižin?