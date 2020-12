Ob Bohinjskem jezeru so se pojavili skrivnostni snežni čuvaji

Kdo je ob največje slovensko jezero postavil čuvaje, je bilo v zadnjih dneh vprašanje, s katerim so se ukvarjali Bohinjci. Čuvaji ob Bohinjskem jezeru so narejeni iz snega, prave snežne skulpture vseh vrst in oblik so namenjene popestritvi okolice, imajo pa tudi pomembno sporočilo. Opozarjajo na to, kakšne zimske igre smo imeli včasih in kako pomembno je, da otroci tudi zdaj čas preživljajo zunaj na zraku.